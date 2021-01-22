استشهاد أسرة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة مدنيين آخرين وتدمير عدة منازل جراء العدوان الإسرائيلي في محيط حماة

حماة-سانا

استشهدت أسرة من اربعة أشخاص وأصيب عدد آخر من المدنيين بينهم أطفال جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط محافظة حماة فجر اليوم وتسبب أيضاً بتدمير عدة منازل.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن العدوان الإسرائيلي الجوي “أسفر عن استشهاد أسرة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة”.

وكان مصدر عسكري ذكر في وقت سابق اليوم أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة .. وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي داعما أساسيا للتنظيمات الإرهابية.