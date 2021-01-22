الـ 22 من كانون الثاني 2014- انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية ضمن جهود حل الأزمة في سورية

دمشق-سانا
1824 – قبائل الأشانتي تهزم القوات البريطانية في ساحل الذهب.
1840 – بدء الاحتلال الإنكليزي لنيوزيلندا.
1879 – قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في معركة إساندلوانا فيما عرف باسم “حرب الزولو”.
1899 – زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقون في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.
1901 – تنصيب إدوارد السابع ملكا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.
1923 – زلزال في رأس ميندوسينو في كاليفورنيا بقوة 2ر7 درجات على مقياس ريختر وهو أحد اعنف الزلازل في الولايات المتحدة.
1924 – تأليف أول وزارة عمالية في المملكة المتحدة برئاسة رامزي ماكدونالد.
1941 – القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.
1988 – زلزال في المناطق الشمالية من أستراليا بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر شعر به في ثلثي أستراليا.
1989 – هزة ارضية في طاجيكستان بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر تؤدي إلى مقتل 274 شخصا وحدوث إنهيارات طينية في منطقة جيسار.
1997 – مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.
2006 – انتخاب ايفو مورالس رئيسا لبوليفيا ليصبح بذلك أول اشتراكي يفوز بالانتخابات.
2014- انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية ضمن جهود حل الأزمة في سورية.
من مواليد هذا اليوم..
1440 – إيفان الثالث قيصر روسيا.
1796 – كارل إرنست كلاوس كيميائي وعالم نبات روسي.
1908 – ليف لانداو عالم فيزياء سوفييتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.
1936 – ألان هيغير عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.
من وفيات هذا اليوم..
1901 – الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة.
1922 – البابا بندكت الخامس عشر بابا الكنيسة الكاثوليكية.
1973 – ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.
1993 – كوبو آبي أديب وكاتب مسرحي ومصور فوتوغرافي ومخترع ياباني.
أعياد ومناسبات..
يوم الكاري في اليابان.