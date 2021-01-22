التربية تحدد شروط تحويل المعلمين والمدرسين إلى أعمال إدارية

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة الالتزام بالشروط التي أصدرتها مجدداً لتحويل المعلمين والمدرسين إلى أعمال إدارية مناسبة لأوضاعهم الصحية.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم شروط تحويل المعلمين والمدرسين إلى اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المدرسية بوزارة التربية الذين يعانون من الأورام الخبيثة والأمراض العضال والأمراض غير القابلة للشفاء والتي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة الدائمة والإصابات الحربية الواضحة والشديدة والمشوهة وضعف البصر الشديد غير القابل للتصحيح أقل من 20-10 بالعينين أو العمى التام في إحداهن وضعف السمع الشديد أكثر من 60 بالمئة بالأذنين معا أو الصمم التام بإحداهن ودوار دهليزي أو داء منير مترافق مع نقص سمع واضح.

وحدد بيان الوزارة أيضا أمراض الحنجرة المزمنة المسببة لبحة صوتية دائمة والمترافقة مع وجود عقيدات أو بوليبات على الحبال الصوتية “تسمك شديد بالحبال الصوتية و شلل بالحبال الصوتية” وأمراض العظام والمفاصل مثل “كسور مع استجدال و تبديل المفاصل و التشوهات الهيكلية الواضحة” والأذية الجذرية التالية لفتوق النواة اللبية وترقق العظام والتهابات المفاصل المترافقة مع وجود تشوهات بالمفاصل أو معالجة مناعية وداء بهجت وتنكس مفاصل درجة ثالثة والبدانة الشديدة المفرطة مع مؤشر كتلة جسم “بي ام اي” فوق الـ 40 والأمراض النفسية الشديدة والتي خضعت للعلاج لأكثر من عام مع وجود وصفات طبية تثبت العلاج المديد والداء السكري المختلط والأمراض الصدرية الشديدة وفاقات الدم الانحلالية والأمراض النزفية وأمراض الأمعاء الالتهابية والأمراض القلبية الشديدة وصرع كبير معند على العلاج وداء باركنسون والسلس البولي المثبت والمعند على العلاج ودوالي طرفين سفليين مترافقة مع قصور بالوريد الصافن والخثار الوريدي.

كما تضمنت الشروط التي حددتها الوزارة أن يكون قد مضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية في العملية التدريسية ويستثنى من شرط الخدمة الأورام الخبيثة والأمراض العضال والإصابات الحربية الواضحة إضافة إلى تشكيل لجنة طبية فرعية مؤلفة من ثلاثة أطباء صحة مدرسية للقيام بمهمة إحالة المعلمين والمدرسين المرضى إلى اللجنة الطبية المركزية مع التشدد في عملها وإحالة الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة من حيث المرض والخدمة أصولاً على أن يصطحب المعلمون والمدرسون المراجعون للجنة الطبية المركزية كتابا رسميا من مدير التربية إلى اللجنة الوزارية إضافة إلى محضر اللجنة الفرعية للصحة المدرسية وصورة بطاقة الذاتية والهوية الشخصية مرفقة بالثبوتيات والوثائق الأصلية للحالة المرضية شريطة أن تكون مصدقة أصولاً.

وتضمنت الشروط أيضا تكليف اللجنة الطبية المركزية للاستعانة بالمشافي التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والعيادات الاختصاصية لنقابة المعلمين للتأكد من الحالة الصحية المحددة بالتقارير الطبية للمعلمين والمدرسين وبالنسبة للحالات المرضية الأخرى المعروضة على اللجان الفرعية والتي تكون بوضع صحي سيئ ولم تنطبق عليها الشروط الواردة في التعميم الوزاري سواء من حيث المرض أو الخدمة يمكن أن تحول إلى اللجنة الطبية المركزية للدراسة وتتم إعادة تقييم المعلمين والمدرسين الذين حصلوا على أعمال إدارية مناسبة لوضعهم الصحي من قبل اللجنة الطبية المركزية بعد مضى خمس سنوات على تكليفهم باستثناء بعض الحالات والتي يعاد تقييمها بعد سنتين حيث تتم دراسة حالاتهم وتقييم أوضاعهم الصحية مرة ثانية ويعفى من إعادة التقييم الأورام الخبيثة والأمراض العضال والإصابات الحربية الشديدة والمرضى الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما ويتم التكليف بعمل إداري بكتاب صادر عن مديرية الصحة المدرسية بشرط توافر الشاغر والعمل في إحدى مدارس المحافظة حصرا.

رحاب علي