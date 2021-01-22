أما بعد معرض فني للتشكيلي حكمت نعيم يجسد موضوعات انسانية غنية بالرموز

السويداء-سانا

تجربة فنية غنية بالرؤى والرموز والتشكيلات الفنية واللونية الجديدة يقدمها الفنان التشكيلي حكمت توفيق نعيم في معرضه الذي تطرق خلاله لموضوعات انسانية تتعلق بالإنسان والأرض والفرح والحزن والموت.

المعرض الذي استضافته صالة منتدى الفن ارت فورم في السويداء بعنوان أما بعد يضم 34 لوحة بمقاسات مختلفة جسد بها الفنان بإسلوب تعبيري حالات إنسانية بعضها يتعلق بالإنسان وارتباطه بالأرض والرجل والمرأة مع حضور للجانب الوجداني والصوفي.

الفنان نعيم اوضح لمراسل سانا أنه يعتمد على التشكيل والتعبيرية ومعرضه يمثل انطلاقة ومرحلة جديدة في العمل يعكس فيه احاسيسه وحالته النفسية على سطح لوحاته عبر تكوينات فنية إنسانية بإسلوب وشكل وألوان جديدة.

عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفنانين التشكيليين الفنان ناصر عبيد رأى أن الفنان نغيم يملك خصوصية في التعامل مع الرموز والتكوينات واللون وله تقنية وبصمة خاصة به لافتاً الى أن معرضه يجسد تشكيلات حملت رؤية وألواناً وأحاسيس جديدة لها جماليتها.

في حين أشار الفنان التشكيلي والنحات اسامة عماشة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين الى أن المعرض يؤكد إمكانيات الفنان نعيم بعد فترة انقطاع وتميزه بإسلوبه التعبيري الإنطباعي وجمالية ألوانه ومتمماتها واشتقاقاتها مع الحضور الجميل للجانب الوجداني الصوفي وعالم الحلم والطرح الجاد للمرأة والعلاقة الوجدانية الصادقة مع الرجل.

والفنان حكمت توفق نعيم من مواليد السويداء 1973 وهو خريج كلية الفنون الجميلة قسم التصوير من جامعة دمشق عام 1997 وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين وله أكثر من 17 معرضاً فردياً ومشاركة في الخط العربي وأعماله مقتناة في مجموعات خاصة وعامة داخل وخارج سورية وهو مدرس سابق في معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية في السويداء ومحاضر في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء منذ عام 2010 حتى عام 2015 وعمل في التصميم والتصوير الفنيين.