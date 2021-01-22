فرقة نيرفانا للفنون الشعبية تقدم عملاً استعراضياً على مسرح قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

استضاف مسرح قصر الثقافة في مدينة حمص ضمن فعاليات مهرجان مسرح الأطفال عرضاً لفرقة نيرفانا للفنون بعنوان حكايا صغار إخراج بلال عرفة.

وتضمن العرض على مدى ساعة من الزمن عدة لوحات استعراضية راقصة عن البيئة الشامية وأهمية التعليم والذهاب إلى المدرسة شارك فيها أطفال ويافعون إضافة للوحات ترفيهية للأطفال بمشاركة مهرجين وشخصيات كوميدية ليختتم الحفل برقصة جماعية على أغان منوعة.

بلال عرفة مدرب الفرقة ومخرج العرض ذكر في تصريح لسانا الثقافية أن العرض استهدف الأطفال واليافعين مبيناً أن الفرقة تقدم عروضاً مسرحية للكبار والصغار ولها مشاركات في عدة محافظات.

وتقدم الفرقة وفقاً لعرفة يوم غد مسرحية بعنوان تراثي هويتي حيث استغرقا لتدريب على العرضين المسرحيين قرابة شهر بشكل يقدم الفكرة والمعلومات للأطفال بطريقة لطيفة وسلسة.

يشار إلى أن الفرقة تأسست عام 2006 وعدد أعضائها 30 تتراوح أعمارهم بين 9 و23 عاماً.