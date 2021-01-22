قوات الأمن المصرية تفكك شبكة لإعداد تقارير مفبركة يتزعمها تركي الجنسية

القاهرة-سانا

أعلنت أجهزة الأمن المصرية اليوم ضبط شبكة مكونة من 5 أفراد يتزعمها شخص تركي الجنسية وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل موقع أخبار اليوم المصري عن مصدر أمني قوله إن الشبكة تقوم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي مشيراً إلى قيام إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ أحد المنازل بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها تحت غطاء شركة سيتا للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بدعم من تركيا.

وأضاف المصدر أن التركي أيدوغان عثمان قالا بلك وبعض العناصر التركية والإخوانية هي من تتولى إدارة مقر اللجنة الإلكترونية في مصر وقامت قوات الأمن باقتحام المقر المشار إليه وضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.