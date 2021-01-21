الاتحاد التشيكي ينفي إنجاز رونالدو التاريخي

براغ-سانا

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم نفيه لإنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم بعدما أحرز هدف تقدم فريقه أمام نابولي في مباراة السوبر الإيطالي أمس ليصل إلى 760 هدفاً خلال 1040 مباراة رسمية لعبها مع المنتخب والأندية.

وأكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن عدد أهداف جوزيف بيكان 821 هدفاً وليس 759 هدفاً كما تقول الإحصائيات وبالتالي لم يتخط رونالدو رقم الأسطورة التشيكوسلوفاكي السابق ومتصدر القائمة.

وكان جوزيف بيكان أحد أبرز هدافي العالم في النصف الأول من القرن العشرين.