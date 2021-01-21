مونشنغلادباخ يعلن عن تعاقده مع كوني حتى العام 2025

برلين-سانا

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب كواديو كوني لاعب تولوز على أن يبقى بصفوف ناديه الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن اللاعب ذا الـ 19 عاماً وقع على عقد يمتد حتى عام 2025 دون الكشف عن قيمة العقد لكن تقارير صحفية أكدت أن قيمة الصفقة تبلغ 8.5 ملايين يورو.

ويعتبر نادي بوروسيا مونشنغلادباخ من أعرق الأندية الألمانية التي لمع نجمها أواسط ستينيات القرن الماضي حيث ازدادت شعبيته سريعاً ولاسيما بعد فوزه خمس مرات بلقب الدوري الألماني.