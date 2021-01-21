70 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 70 ضبطاً تموينياً.

وذكر المهندس سامر السوسي مدير التجارة الداخلية في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت إتجاراً بمادة المازوت وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بالصليبة وجبلة وسيارة تقوم بالإتجار بالخبز التمويني وعدم وجود مواصفة لمحل بكداش وعدم حيازة فاتورة وعينات غذائية وعينات غير غذائية وحيازة مواد مجهولة المصدر وعدم إعداد بيان كلفة في محلات تجارية بمدينة اللاذقية.

كما شملت الضبوط نقل الحليب بسيارة مكشوفة وغير مبردة وبيع الخبز التمويني خارج البطاقة لمعتمد في جبلة وإتجاراً بالخبز التمويني وامتناعاً عن البيع في بعض المناطق وعدم اعلان عن الأسعار في عدد من المحال التجارية بالصليبة والعنابة وكرسانا وشارع انطاكية وجبلة والسكنتوري والصنوبر والحفة.