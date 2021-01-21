تعيين البلغاري بيتيف مدرباً جديداً لمنتخب البوسنة والهرسك

ساراييفو-سانا

أعلن اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم اليوم تعيين البلغاري إيفايلو بيتيف لتولي تدريب المنتخب الأول في محاولة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس الاتحاد ميلوراد سوفرنيتش قوله: “قرر المجلس التنفيذي للاتحاد البوسني تعيين بيتيف مدرباً للمنتخب الوطني في الفترة القادمة ونأمل في أن يقودنا إلى كأس العالم المقبلة ونثق أن شهرين فترة كافية للإعداد للمهمة التي تنتظرنا”.

وتشارك البوسنة ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى جوار فرنسا بطلة العالم وأوكرانيا وفنلندا وقازاخستان.