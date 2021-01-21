روسيا تدين التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين وسط العاصمة العراقية

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وجاء في بيان للخارجية نقله موقع روسيا اليوم إننا “ندين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الوقح الهادف إلى زعزعة الاستقرار في العراق الصديق ونعبر عن التضامن مع العراق قيادة وشعبا في محاربة الإرهاب بشتى أشكاله”.

وأضاف البيان “نؤكد أهمية تنشيط الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى التصدي لهذا الخطر العالمي بلا هوادة وبشكل فعال بغض النظر عن الشعارات التي يتستر بها أتباعه ورعاته”.