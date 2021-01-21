حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات حماة واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرة مسائية تلقت سانا نسخة منها أن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق عين الكروم القرندح سالك بصعوبة بسبب الانهيارات الصخرية والترابية.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق بيت ياشوط المنيزلة غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق مركية مقامات بيت هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق بيت ياشوط بشيلي سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وكل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا الطرق المؤدية إلى قرى تل اللوز بهم ابوزريق شعف الحريسة غير سالكة بسبب تشكل الجليد والطرق المؤدية لمنطقة صلخد وناحية عرمان وناحية ملح والطرق المؤدية الى ناحية المشنف وقراها وطريق شهبا نمرة ام ضبيب تيما غيضة نمرة وطريق الكفر صلخد جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف

تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.