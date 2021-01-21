سورية تدين بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد

دمشق-سانا

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكد المصدر أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة تظهر مجدداً الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب حتى القضاء على هذه الآفة بشكل كامل والتي تشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها وتعاطفها الكامل مع العراق الشقيق إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى قيادة وشعب العراق الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

يتبع..