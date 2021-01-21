ألمانيا مستعدة لدعم روسيا في تطوير لقاح (سبوتنيك في)

برلين-سانا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعداد بلادها لدعم تطوير اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميركل قولها في تصريحات اليوم إن “شرط التعاون مع روسيا في هذا المجال هو الحصول على تصريح من الهيئة الأوروبية للأدوية حيث يمكن الحديث عن إنتاجه أو استخدامه المشترك” مؤكدة إمكانية التعاون في المجال الإنساني مع روسيا في ظل الجائحة رغم كل الخلافات السياسية.

وبخصوص الطلب المقدم من موسكو لدى وكالة الأدوية الأوروبية قالت ميركل إنها “عرضت أن يقدم معهد بول إيرليش وهو الهيئة الناظمة للدواء في ألمانيا الدعم لروسيا بالخصوص”.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس أنها تقدمت بطلب لترخيص لقاح (سبوتنيك في) لدى الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى أشارت ميركل إلى أن موقفها من مشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) الذي سيجلب الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا لم يتغير مجددة انتقاداتها للعقوبات التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على الشركات الأوروبية المشاركة في هذا المشروع.

وقالت “أجد أن هذه العقوبات التي تتجاوز حدود الدول وسيلة غير جيدة” مشيرة إلى أنها تتوقع آراء مختلفة مع إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية عبرت مؤخراً عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على السفينة الروسية المكلفة مد أنابيب لاستكمال بناء خط الغاز (نورد ستريم 2).