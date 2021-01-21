حزب الله يدين بشدة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

بيروت-سانا

أدان حزب الله بشدة التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد واللذين أديا إلى سقوط ‏عشرات القتلى والجرحى.

وقال الحزب في بيان له اليوم “من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن وخصوصاً مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على الحشد الشعبي لكشف البلاد مجددا ‏أمام الإرهاب”.

وشدد البيان على أن الرد على هذه الجريمة الوحشية يكون من خلال يقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم الاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها.

وكانت آخر حصيلة لضحايا التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين استهدفا سوقاً شعبية وسط بغداد أشارت إلى مقتل 28 شخصاً وإصابة 73 آخرين.