لافروف يدين إدراج كوبا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب

موسكو-سانا

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار الولايات المتحدة إعادة إدراج كوبا على (قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب) مشدداً على ضرورة رفع الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه عليها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أوردته وكالة سبوتنيك “إن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكوبي برونو رودريغيز بحثاً في اتصال هاتفي اليوم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد على موقف روسيا التضامني مع كوبا بشأن ضرورة رفع الحصار التجاري والاقتصادي والمالي الذي تتعرض له من قبل الولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أنه تمت كذلك مناقشة موضوعات تنمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي وأكد الجانبان عزم بلديهما على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية.

وكانت إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أعادت في الـ 11 من الشهر الجاري إدراج كوبا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب بعد أن كانت إدارة سلفه باراك أوباما رفعت كوبا من هذه القائمة.

ونددت هافانا حينها على لسان وزير خارجيتها بقرار إدارة ترامب “التهكمي والمنافق والذي يجسد انتهازية سياسية” لهذه الإدارة.