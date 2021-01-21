وكالة روسيا سيغودنيا تطلق مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا انطلاق مسابقة أندريه ستينين الدولية السابعة للتصوير الصحفي في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم قبول الطلبات من المراسلين المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم موضحة أنه يمكن للمصورين المحترفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاماً تقديم أعمالهم على الموقع باللغات الروسية والإنكليزية والصينية على التوالي.

وتقام هذه المسابقة إحياء لذكرى أندريه ستينين الصحفي الروسي وتتضمن سلسلة صور ضمن أربع فئات هي الأخبار الرئيسة والرياضة وكوكبي ولوحة بطل من زماننا حيث يمكن تقديم عمل واحد أو سلسلة واحدة لكل فئة.

ويستمر قبول طلبات المسابقة حتى الـ 28 من شباط المقبل وستكون قيمة الجوائز 125 و100 و75 ألف روبل للمراكز الأولى والثانية والثالثة في كل فئة في حين سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة على 700 ألف روبل.

وقالت أكسانا أولينيك المشرفة على المسابقة في تصريح “مسابقتنا تسير قدماً كما هو مرسوم لها حسب الخطة ونحن على يقين بأن المشاركين ماضون على النهج نفسه.. نتوقع ظهور أعمال ووجهات نظر وموضوعات جديدة وبالطبع نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والفوز”.

ومنذ عام 2018 أصبح المقر الرئيس في نيويورك لمنظمة الأمم المتحدة أحد المواقع المهمة التي يتم فيها عرض أعمال الفائزين ومنذ عام 2019 أقيمت معارض المسابقة أيضاً في مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ.