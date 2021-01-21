دورات تأهيلية للأدلاء السياحيين بدمشق وحلب والسويداء

دمشق-سانا

تنفذ الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة دورات للأدلاء السياحيين في محافظات حلب والسويداء ودمشق بهدف توفير فرص عمل في القطاع السياحي وتعزيز الثقافة والمنتج المحليين.

وبين مدير الهيئة مسلم الناعم في تصريح لـ سانا اليوم أنه تم الإعلان في وقت سابق عن إقامة عدد من الدورات للراغبين بالترخيص لمهنة الدلالة السياحية على مستوى سورية للعمل أدلاء مرخصين.

ولفت إلى أن محاور الدورات تتلخص في التعريف بالمواقع الأثرية في سورية (مسارح مدرجات قلاع بعض الممالك القديمة) دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ وحلب أقدم مدينة مأهولة في التاريخ الجامع الأموي البعثات الأثرية المنقبة، الكتابات القديمة، الميثولوجيا السورية، فنون الفسيفساء، والأيقونة، وعمارة الكنائس والمساجد في سورية، العصر الإسلامي في سورية والجغرافيا السياحية والمهن التراثية.

وأشار الناعم إلى تسجيل 29 مشتركاً في دورة السويداء نجح منهم 26 بعد إجراء امتحان المقابلة الشفهية للقبول في الدورة من قبل لجنة مختصة والذي يعتمد على تقييم المتقدم من حيث المقدرة باللغة التي يرغب الترخيص فيها والثقافة العامة وسلامة النطق والحواس حيث تم افتتاح الدورة بتاريخ الـ 3 من الشهر الجاري وتنتهي بتاريخ الـ 13 من شباط المقبل.

أما بالنسبة لدورة حلب فأشار الناعم إلى أن عدد المسجلين فيها بلغ 26 مشتركاً وما زال باب التسجيل مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري أما دورة دمشق فباب التسجيل مفتوحا فيها لغاية الـ 4 من شباط المقبل.

وذكر الناعم أن لجنة مختصة وضعت برنامجاً للمحاضرات النظرية والجولات العملية الميدانية التي سيقوم بها المشتركون بإشراف أدلاء مرخصين أكفاء لمرافقتهم وتطبيق المحاضرات النظرية على أرض الواقع في المواقع الأثرية والسياحية التي تم اختيارها للزيارة.