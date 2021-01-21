الأديبة رنا سحار توقع مجموعتها القصصية كوابيس وأقنعة في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

وقعت الأديبة رنا سحار مجموعتها القصصية بعنوان “كوابيس وأقنعة” اليوم في صالة المركز الثقافي في كفرسوسة.

وقبيل توقيع المجموعة سلط الدكتور الناقد عبد الله الشاهر في محاضرة له الضوء على المجموعة القصصية “كوابيس وأقنعة” متناولا الظواهر الفنية فيها إضافة إلى المرامي الإيجابية التي تذهب إليها المجموعة.

ورأى الدكتور الشاهر خلال محاضرته أن الأقنعة التي ذهبت إليها الكاتبة هي شخصيات واقعية تظهر بأوجه مختلفة وتبدي خلاف ما تظهر وذلك عبر أسلوب قصصي شيق مشيرا إلى تطابق صفحة الغلاف مع المضمون والشكل السردي وتفاعله مع الحدث.

رئيسة المركز الثقافي نعيمة سليمان القت الضوء على المجموعة القصصية وسيرة حياة الكاتبة التي قدمت بعضاً من قصصها من المجموعة عقب التوقيع عليها.

محمد خالد الخضر