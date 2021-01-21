إيران تدين التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين وسط العاصمة العراقية

طهران-سانا

أدانت إيران بشدة التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين استهدفا سوقي البالة والعسكري وسط العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

وجددت السفارة الإيرانية لدى العراق في بيان نقلته وكالة أنباء ارنا اليوم موقف إيران المساند دوما للحكومة والشعب العراقي والاستعداد لتقديم كل المساعدات معربة عن تعاطفها مع عوائل ضحايا الجرائم الإرهابية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبلغ عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين استهدفا سوقي البالة والعسكري وسط العاصمة العراقية بغداد 28 قتيلا و73 مصابا.