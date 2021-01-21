دعماً للمنتجين في منطقة الغاب بحماة.. افتتاح مركزي مؤازرة لإنتاج شتول التبغ

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة العامة للتبغ مركزي مؤازرة لإنتاج شتول التبغ في منطقة الغاب بمحافظة حماة وذلك في إطار تقديم الدعم للمزارعين المنتجين في حال تعرضهم لكوارث بيئية أو طبيعية أو ظروف معينة عبر تأمين جزء من احتياجاتهم من الشتول بسعر التكلفة وبدون فائدة.

وبين مدير الزراعة والبحث العلمي بالمؤسسة المهندس أيمن قره فلاح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المركز الأول تم إنشاؤه في عين الكروم والثاني في قرين وهما متخصصان بتجهيز وزراعة المساكب لإنتاج شتول التبغ بهدف مؤازرة المنتجين خلال تعرضهم لظروف صعبة وتوفير شتول تبغ لهم بمواصفات إنتاجية عالية.

كما لفت إلى أنه تم مؤخرا تأمين 350 طنا من الأسمدة الحبيبية والذائبة والأغطية البلاستيكية اللازمة استعدادا لزراعة التبغ للموسم المقبل ليصار إلى بيعها لمنتجي التبغ في منطقة الغاب تسليفا على المحصول دون أي فائدة وذلك مطلع الشهر المقبل.