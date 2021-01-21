وضع بئر جديدة لمياه الشرب بالخدمة في قطاع وحدة مياه الخشنية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة القنيطرة بئرا جديدة لمياه الشرب بالخدمة وذلك في قطاع وحدة مياه الخشنية بموقع قرية عين فريخة بريف المحافظة الجنوبي سيستفيد منها نحو 35 ألف مواطن.

وذكر مدير المؤسسة المهندس امين الشمالي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن البئر الجديدة ستسهم بتأمين مياه الشرب للمواطنين ضمن خطة عمل المؤسسة لزيادة حصة الفرد من مياه الشرب والبحث الدائم عن مصادر جديدة للمياه لتلبية احتياجات المواطنين.

وبين أنه تم تجهيز البئر الجديدة بالتجهيزات الكهربائية ومولدة لتأمين عملها خلال انقطاع الكهرباء موضحا أن غزارتها تبلغ 40 مترا مكعبا بالساعة وتم ربطها بالشبكة العامة حيث يقدر عدد المستفيدين منها بنحو 35 ألف نسمة.