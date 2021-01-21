روسيا تسجل 612 وفاة وأقل من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

لليوم الثالث على التوالي سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم أقل من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يؤشر إلى تراجع انتشار الفيروس بسبب الإجراءات المتخذة للتصدي له.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في روسيا أنه تم تسجيل 21887 إصابة و612 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الإصابات الى 3655839 والوفيات إلى 67832 فيما تعافى 3054218 مصابا.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ 85 في مقدمتها العاصمة موسكو 3458 حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 3112 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 8ر10 بالمئة من المرضى الجدد.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 98 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا ولا يزال أكثر من 634 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون الأول الماضي باستخدام لقاح (سبوتنيك في) وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.