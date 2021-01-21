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انقطاع التيار الكهربائي عن القنيطرة جراء عطل فني على خط 66 المغذي للمحافظة

2021-01-21

القنيطرة-سانا

انقطع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة جراء عطل فني على خط 66 ك.ف المغذي للمحافظة والواصل بين محطتي خان الشيح بريف دمشق وايوبا بالقنيطرة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبين مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري في تصريح لمراسل سانا أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية أدت إلى عطل فني في خطوط نقل الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة.

وأشار المصري إلى توجه ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومباشرة أعمال الصيانة وإصلاح العطل لافتا إلى صعوبة العمل بسبب بعد الأبراج عن الطريق العام والظروف الجوية السائدة إضافة إلى تجمع المياه والوحول بسبب طبيعة الأرض الزراعية.

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