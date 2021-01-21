انخفاض أسعار النفط

ملبورن-سنغافورة-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ما أوقد مجددا المخاوف حيال تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 19 سنتا أو ما يعادل 4ر0 بالمئة إلى 12ر53 دولارا للبرميل بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق ضخم للتخفيف من تداعيات كوفيد19 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 3ر0 بالمئة إلى 92ر55 دولارا للبرميل.