امتلاء سدود الصوراني والدريكيش وخليفة وارتفاع مخزون سد الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

أدت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة طرطوس خلال الأيام القليلة الماضية لامتلاء سدود الصوراني والدريكيش وخليفة في المحافظة.

وأشار مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسلة سانا إلى أن غزارة الأمطار الهاطلة أدت إلى امتلاء سدود الصوراني والدريكيش وخليفة وارتفاع مخزون سد الباسل وهو أكبر سدود المحافظة ليصل إلى 55 مليون متر مكعب من أصل 103 ملايين متر مكعب السعة التخزينية الكاملة للسد.

وبين حمدان أن غزارة مفيض سد الصوراني الرافد لنهر مرقية وصلت اليوم لـ 103 أمتار مكعبة في الثانية لترتفع غزارة نهر مرقية إلى أكثر من 150 مترا مكعبا بالثانية.

ولفت حمدان إلى أن غزارة المياه الواردة من نهر الأبرش المغذي الرئيس لسد الباسل كانت اليوم أكثر من مئة متر مكعب في الثانية ما زاد مخزون السد نحو عشرة ملايين متر مكعب خلال اليومين الماضيين ليصل مخزونه حتى الآن إلى 55 مليون متر مكعب علماً أن قناة نهر العروس ترفد السد بنحو 3 أمتار مكعبة بالثانية لكنها ازدادت اليوم لتصل إلى أربعين مترا مكعبا بالثانية.

وأكد حمدان أن تعزيل المصارف المطرية وصيانتها قبل موسم الأمطار في سهل عكار خفف نحو 80 بالمئة من الأضرار المتوقعة من العاصفة.