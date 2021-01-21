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طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

2021-01-20

صنعاء- سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم اعتداءاته واستهدافه للمناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى قوله: إن طيران العدوان شن 4 على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب.

كما أشار المصدر أن طيران العدوان السعودي شن 4 غارات على مدينة حرض وغارة على مزرعة في حيران في محافظة حجة و3 غارات على منطقة قيفة في البيضاء.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا جدد طيران العدوان السعودي اليوم اعتداءاته واستهدافه للمناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً بالممتلكات …

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