تخت روانجي يدعو إلى إلغاء إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية

جنيف-سانا

جدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي التأكيد على أن إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية غير شرعية ولاإنسانية داعياً إلى إلغائها فوراً.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روانجي قوله في كلمته التي ألقاها اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سورية “إن إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل أميركا وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني فيه هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وتفشي فيروس كورونا إضافة إلى أنها تؤدي إلى منع عودة اللاجئين إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار”.

وأضاف روانجي إن موقفنا الحاسم هو حل الأزمة في سورية سلمياً مشيراً إلى أهمية عملية أستانا في المساعدة على بلورة العملية السياسية في سورية.