الخارجية الصينية: أكاذيب بومبيو وافتراءاته حولته إلى مهرج

بكين-سانا

قالت الخارجية الصينية اليوم إن أكاذيب وافتراءات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حولته إلى مهرج ومزحة القرن بتصريحاته الجنونية الأخيرة.

وأدلت المتحدثة هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الوزارة بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي يومي رداً على سؤال زعم بومبيو بأن “الصين متورطة في إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الويغور في شينجيانغ”.

ونقلت شينخوا عن يينغ قولها: “هذه التصريحات ليست سوى واحدة من أكاذيبه الكبيرة السخيفة وإن السياسي الأمريكي المعروف عنه الكذب والخداع يحول نفسه إلى مهرج ومزحة القرن بتصريحاته الجنونيه الأخيرة وأن افتراءاته بشأن منطقة شينجيانغ الصينية لن تغير الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وشددت على أن “الصين نفذت بجدية خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف في شينجيانغ واعتمدت تدابير وقائية لمكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً للقانون ما ضمن بشكل فعال سلامة واستقرار شينجيانغ وحماية حياة السكان من جميع القوميات في المنطقة”.

وأكدت أن تصريحيات بومبيو تعكس محاولة بعض القوى الأمريكية تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت ستار حقوق الإنسان وتقويض أمن الصين واستقرارها.