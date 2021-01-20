إيران تدين القرار الأمريكي تصنيف حركة أنصار الله اليمنية (منظمة إرهابية)

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم قرار الولايات المتحدة تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قوله “إن هذا الإجراء يكرس ويعمق اسوأ أزمة انسانية في القرن الحالي ويعطل الجهود الجارية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية”.

وأضاف أن “تصرفات وزارة خارجية ادارة ترامب في الأيام الأخيرة من إثارة التوترات الدولية والإقليمية قد رفضها المجتمع الدولي والمحافل الدولية ولم يرحب بها سوى حفنة من مثيري الحروب”.

وأوضح أنه “إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تتطلع إلى إعادة النظر في سياستها الفاشلة في الأزمة اليمنية فإن ذلك يستلزم إبطال مفعول الإجراء المذكور وتبني نظرة واقعية للحقائق القائمة في اليمن”.

ودعا خطيب زاده إلى إنهاء الدعمين السياسي والعسكري بما في ذلك حظر مبيعات الأسلحة من قبل بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة دعوا الخميس الماضي خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله محذرين من أنه سيعرقل جهود السلام في اليمن.