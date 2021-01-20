أنطونوف:مستعدون لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

واشنطن-سانا

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم عن استعداد بلاده لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال انطونوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع ممثلي الإدارة المستقبلية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه “لم تكن هناك اتصالات من هذا القبيل ومع ذلك فإن العديد من المعينين في السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة مألوفون لدينا ولقد عملوا في مناصب قيادية في الإدارات السابقة”.

وأضاف أنطونوف: “نأمل في أنه مع تغير جهاز البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوزارات الأخرى سيكون من الممكن بدء حوار هادف مع الزملاء حول المشكلات الثنائية والدولية” مشيراً إلى أن هذا “يتعلق بضرورة القضاء على العديد من المضايقات المتراكمة في العلاقات ونحن مستعدون لحوار عملي ومفيد للطرفين بقدر استعداد الجانب الأمريكي”.

وأدى الديمقراطي جو بايدن اليوم اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة خلال حفل تنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الكونغرس “الكابيتول” في واشنطن.