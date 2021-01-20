الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله بتغير العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تنصيب بايدن رئيساً

بروكسل-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بتغير العلاقات مع الولايات المتحدة مع تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة إثر التغيرات التي شهدها العالم بعد أربع سنوات من عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت اسوشييتد برس عن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين قولها خلال جلسة للبرلمان الأوروبي تطرقت فيها إلى موضوع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد والوضع السياسي أن هذه اللحظة التي ننتظرها منذ فترة طويلة مشيرة إلى أنه أصبح لدى أوروبا من جديد صديق في البيت الأبيض.

وقالت إن أوروبا مستعدة لإستئناف التواصل مع شريك قديم من أجل التعامل مع التحديات العالمية التي تحتاج لتعاون دولي قوي ومتجدد ورحبت فون ديرلاين بإعلان الإدارة الجديدة سعيها للتعاون من أجل محاربة فيروس كورونا.

وتطرقت فون ديرلاين إلى اقتحام مبنى الكابيتول وقالت لسنا في منأى عن مثل هذا الأمر في أوروبا رغم ثقتنا بالديمقراطية الأوروبية لذا يجب منع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة.

من جهته أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى أن العلاقات عبر الأطلسي عانت وبشدة خلال السنوات الأربع الماضية وأن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأقل استقراراً موضحاً أن الخلافات بين التكتل الموحد وواشنطن لن تختفي بطريقة سحرية.

وبين ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يختار مساره بنفسه ولا ينتظر الإذن بذلك للدفاع عن مصالحه وتعزيز قيمه لافتاً إلى أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي معالجة جائحة كورونا وتغير المناخ بالإضافة إلى بناء الإقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الأمنية.

وفي ألمانيا قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تصريح مصور على حسابه على فيسبوك وانستغرام أن الولايات المتحدة واجهت تحديات هائلة معرباً عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة مرة أخرى شريكاً دولياً لمعالجة قضايا مهمة كجائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والقضايا الأمنية بما في ذلك الحد من الأسلحة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غادر البيت الأبيض بعد أربع سنوات مضطربة في السلطة قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً أكبر الرؤساء سناً في التاريخ في بلد يعاني من انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة كورونا.