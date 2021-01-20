معمل زيوت القطن بحلب ينتج 100 طن زيت يومياً

حلب-سانا

بدأ معمل زيوت القطن في منطقة النيرب بحلب إنتاج الزيت للموسم الثالث بعد إعادة تأهيله وترميمه جراء الأضرار التي لحقت به بسبب الإرهاب بطاقة إنتاجية يومية تقدر بمئة طن زيوت ضمن الخطة السنوية المقررة لإنتاج 2500 طن.

وأوضح المهندس برهان حنينو مدير المعمل في تصريح لمراسل سانا أنه تمت إعادة تأهيل المعمل وصيانة الآلات بأياد وخبرات وطنية ومحلية وبلغت الكميات المنتجة بعد إقلاع العمل في الموسم الحالي منذ أيام 1400 طن من الزيت.

ووفق حنينو فإن المعمل يتألف من صالات رئيسة تضم آلات وخطوط إنتاج تبدأ بحلاقات بذور القطن ومادة اللنت والمطاحن والمعاصر ومذيبات التكرير.

ولفت حنينو إلى أن إنتاج المعمل من زيوت القطن يتم تسويقه عن طريق المؤسسة السورية للتجارة حيث تم تسويق كمية 700 طن من الزيت خلال العام الماضي للأسواق المحلية منوها بجودة المنتج ومنافسة أسعاره للزيوت الموجودة في الأسواق مشيرا في الوقت ذاته الى بعض الصعوبات التي تواجه العمل ولا سيما قلة توافر المواد الأولية للإنتاج من بذور القطن إضافة

إلى قلة عدد الكوادر والأيدي العاملة.

وفي صالة الغربلة أوضح المهندس محمد شرم رئيس الشعبة الفنية والانتاجية في المعمل أن عمليات غربلة البذور تتم باستخدام أجهزة تسمى الهزازات لفصل الأوساخ والأتربة عنها وتحويل البذور للصالة الثانية “الحلاقات” لفرز لنت البذور عن القشر بعدها يتم سحب مادة اللنت وتحويلها الى بالات وتبلغ الطاقة الإنتاجية 100 طن يوميا حاليا بينما كانت طاقته الإنتاجية اليومية قبل تعرضه للدمار 400 طن يوميا.

وفي قسم المطاحن بين أنس الزير رئيس القسم أنه تتم عمليات فصل قشر البذور عن اللب الذي يتم نقله إلى المعاصر ليتم عصره بينما تتم تعبئة القشر لاستخدامه كعلف للحيوانات.

وفي قسم المعاصر قدم محمد أبو راس رئيس القسم شرحا حول عملية تحميص البذور في درجة حرارة 100 ليتم عصرها بعد ذلك وفلترة الزيت وإرساله إلى قسم التكرير والتعبئة ضمن عبوات ليتم تسويقه فيما بعد.

قصي رزوق