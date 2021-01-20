مشافي بريطانيا أشبه بساحة حرب بسبب كورونا

لندن-سانا

تجد المشافي البريطانية نفسها تحت ضغط هائل مع تزايد كبير بأعداد مرضى فيروس كورونا لدرجة أن بعضها تحول إلى ما يشبه (ساحة حرب) وفق تحذير المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس.

وقال فالانس لقناة سكاي نيوز اليوم “الوضع سيئ جداً حالياً مع ضغط هائل وفي بعض الحالات الأمر أشبه بساحة حرب للأشخاص المضطرين على التعامل مع الأزمة”.

ورجح فالانس أن يصبح التلقيح ضد كورونا بانتظام أمراً ضرورياً على الأقل لعدة سنوات لافتاً إلى ضرورة تعديل هذه اللقاحات كل عام كما هي الحال بالنسبة للإنفلونزا.

وتشهد بريطانيا موجة وبائية جديدة خطيرة أرجعت إلى نسخة متحورة من الفيروس قادرة على نقل العدوى بشكل أكبر.

وتعيش البلاد إغلاقاً ثالثاً بينما تسجل أكبر عدد وفيات في أوروبا بواقع 91 ألفاً فيما قاربت الإصابات الـ 3.5 ملايين ما يزيد الضغط على المشافي.