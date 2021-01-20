بلجيكا تسجل ارتفاعاً حاداً بإصابات كورونا عند نحو 1500 حالة

بروكسل-سانا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية تسجيل ارتفاع حاد بأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وذكر المركز الوطني لإدارة الأزمات أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 781250 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 20554 حالة.

وأضاف المركز أن 183 مصاباً بالفيروس تم إدخالهم أمس إلى المشافي لتلقي العلاج في حين لم يتجاوز عدد المصابين 98 أمس الأول موضحاً أن عدد مصابي كورونا في المشافي يبلغ حالياً 1900 بينهم 360 في العناية المشددة.