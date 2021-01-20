الورشات الفنية في شركة نقل النفط الخام بحمص تباشر أعمال تأهيل موقع محطة تفريغ الصهاريج

حمص-سانا

باشرت الورشات الفنية في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص أعمال تأهيل موقع تفريغ الصهاريج الذي تعرض مساء أمس لحريق كبير جراء انفجار أحد الصهاريج في الشركة.

وذكر مدير نقل النفط الثقيل بالشركة المهندس علي سمعول في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الانتهاء من إخماد الحريق وعمليات التبريد تم على الفور الكشف على المنشأة بشكل كامل وإعادة تزويد مصفاة حمص بالنفط المطلوب لإعادة التكرير.

كما بين أنه تم تشكيل لجان لتقييم الأضرار حيث أشار التقييم الأولي إلى أن الأضرار مادية ومحدودة في موقع الحريق مؤكداً أن الورشات الفنية بدأت فوراً بتنظيف الموقع الذي يحوي محطتي ضخ وإعادة تأهيله ومن المتوقع إعادة التفريغ بالخزانات خلال الـ 48 ساعة القادمة ليتم الوصول خلال أيام إلى الاستطاعة الكاملة للتفريغ.

ولفت سمعول إلى الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وإخماده بالسرعة الممكنة إلى جانب قيام العاملين بالموقع بعدة إجراءات فورية كعزل المنشأة والأحواض القريبة من موقع التفريغ ما أدى إلى حصر الحريق وعدم امتداده.

وأخمد عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني بحمص مساء أمس حريقاً كبيراً اندلع جراء انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام في محافظة حمص واقتصرت أضراره على الماديات.