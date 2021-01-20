مباحثات سورية بيلاروسية حول المعسكرات الصحية للأطفال السوريين في بيلاروس

مينسك-سانا

بحث سفير سورية لدى جمهورية بيلاروس محمد العمراني مع ناديجدا غيناديفنا مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال “زوبرونك” للترفيه الصحي استمرار المعسكرات الترفيهية الصحية التي يقيمها المركز للأطفال السوريين من أبناء وبنات الشهداء وغيرهم وخطط تطوير التعاون بين الجانبين.

وأعرب العمراني خلال زيارته ووفد من السفارة المركز اليوم عن التقدير لمبادرة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الإنسانية ولكل الجهود البيلاروسية المعنية لإنجاح المعسكرات الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال سنوات الحرب الإرهابية التي شنت على بلادهم.

كما عبر العمراني عن الأمل في استمرار هذه المعسكرات التي تعكس علاقات الصداقة بين سورية وبيلاروس مؤكداً استعداد الجانب السوري لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكرات القادمة.

من جهتها أشارت غيناديفنا خلال اللقاء إلى علاقات الصداقة المتينة التي تجمع سورية وبيلاروس مشيرة إلى أن بلادها مستعدة لمواصلة استقبال الأطفال السوريين في المعسكرات الترفيهية بعد انتهاء جائحة كورونا مبدية إعجابها بالطاقة الموجودة لديهم.

كما استعرضت الأنشطة الرئيسة والتجارب التي يقوم بها المركز في مجال تنظيم البرامج الصحية والترفيهية للوفود الأجنبية.

ومنذ العام 2017 يتم استقبال الأطفال السوريين في معسكرات في بيلاروس للاستجمام وتحسين أوضاعهم الصحية ولا سيما أولئك الذين تأثروا بتداعيات الحرب الإرهابية على سورية.