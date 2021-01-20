مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء… مشروعات علمية وحفظ المصادر الوراثية النباتية لتطوير القطاع الزراعي

السويداء-سانا

إجراء الأبحاث والمشروعات العلمية وحفظ المصادر الوراثية النباتية إضافة إلى الاهتمام بتربية الأسماك وفق أحدث الطرق وتحسين سلالات الماعز الجبلي وغيرها ضمن اهتمام وعمل مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء لتطوير الواقع الزراعي والنهوض به.

وأوضح رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور وسيم محسن أنه تم مؤخراً إطلاق العمل بالمشروع الوطني لحفظ المصادر الوراثية النباتية المهددة بالانقراض باستخدام تقانة زراعة الأنسجة النباتية وذلك في إطار التعاون بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبين محسن أن المركز نجح مؤخراً على مستوى سورية بالتسجيل الأول للعدو الحيوي “سكيلروديرموس” المتطفل على حشرة البوبروستيد البرونزي التي تحدث ضرراً على بعض أنواع النبات وكذلك التسجيل لحشرة قشرية جديدة على نبات الصبار لأول مرة بغية إجراء الدراسات اللازمة حولها.

وأشار محسن إلى أن المركز وضع استراتيجية للاهتمام بالزراعات الرديفة ومنها إدخال بعض الزراعات الجديدة كزراعة الزعفران والبندق والستيفيا في المحافظة وكذلك الانتهاء من استنباط وإكثار سلالات من الفليفلة والكوسا تمهيدا لاعتمادها إضافة لإدخال مجموعة من أصناف الزيتون للمجمع الوراثي المزروع في محطة حوط شملت “مهاطي.. صيفي.. ماوي.. حمبلاسي.. فورثرينا” لإجراء الدراسات البحثية اللازمة حولها.

ولفت رئيس المركز إلى أهمية المجمع الوراثي للنباتات الطبية والعطرية الذي تم إحداثه في محطة حوط التابعة للمركز الذي يضم نباتات /الخرنوب الأوليفيرا/ البعيثران/ الشاي الأحمر/ روح النعنع/ الشيح /المردكوش/ الزعتر البري /المريمية/ حشيشة الليمون/ النعنع/ الزوفا/ الفكس/المليسة الخزامى/ الآس/ الطيون/ العطرة/ إكليل الجبل/ وذلك بغية الحفاظ على الأصول الوراثية لها.

ووفق محسن فإن المركز يعمل حالياً بمشروع وحدة الزراعة المائية في محطة بحوث عرى بهدف الربط بين زراعة الخضار وتربية الأسماك كأول مشروع حيوي لتربية وإكثار الأسماك في محافظة السويداء وكذلك بمشروع المسح الخصوبي لأراضي المحافظة بغية إعادة دراسة البنية الكيميائية والفيزيائية للترب وتحديد مكوناتها من العناصر المعدنية والثقيلة ورسم الخطوط البيانية التي تشرح مواصفات كل منطقة بهدف وضع التوصية السمادية المناسبة إضافة للبدء بتطبيق مشروع حصاد المياه في مختلف الزراعات الحقلية للتقليل من أضرار الغدق “كمية المياه الزائدة في التربة” وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

وبين الدكتور محسن أنه جرى تحسين سلالات من الماعز الجبلي والحصول على طرز وراثية جديدة وكذلك التوصل إلى نموذجين لخلطات علفية لتسمين الفروج من خلال دراسة ميدانية تحقق جميع المعايير الغذائية من طاقة وبروتين والمكونات الغذائية الرئيسة والمتاحة في المحافظة وبأدنى التكاليف إضافة لإنشاء غرفة استنبات في محطة بحوث عرى لاستخدامها بإنتاج العلف الأخضر من الشعير العلفي ومواد علفية أخرى بمعدل 200 كغ أسبوعيا قابلة لاستهلاك الحيوانات بعد تجفيفها فضلا عن إنتاج أعلاف مركزة ومالئة من حقول المحطة تغطي نسبة 20 بالمئة من كامل الاحتياجات الغذائية السنوية للقطيع بالمحطة كما بدأ العمل بإحداث محطة بحوث جديدة في المنطقة الشرقية/ محطة بحوث رامي/ للتحسين الوراثي للأغنام.

ووفقا لرئيس المركز فإن العمل جار حاليا بأبحاث لتحديد أهم آفات وأمراض نحل العسل وطرائق المكافحة وتقييم ضررها الاقتصادي في المحافظة وحصر أجناس ديدان النيماتودا المتطفلة على محصول الكرمة بهدف تحديد مدى خطورتها وكيفية معالجتها وكذلك تقييم أصناف مدخلة من الكرز والخوخ الإيطالي ودراسة الخصوبة وإنبات حبوب الطلع في بعض طرز وأصناف اللوز.

يذكر أن المركز الذي تأسس عام 1960 ينفذ عمله من خلال الخطة البحثية الموضوعة بإشراف إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة.

عمر الطويل