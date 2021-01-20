حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في البلاد

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق والقنيطرة واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تراكم الثلوج.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها ظهر اليوم التي تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق رنكوس حوش عرب وطريق عسال الورد الجبة وطريق الجبة يبرود والمعرة يبرود جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق جبعدين معلولا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية بينت إدارة المرور أن كل الطرق في المحافظة سالكة ما عدا طريق الحفة/صلنفة/محطة البث /الغاب وطريق بيت ياشوط المنيزلة وطريق بيت ياشوط بشيلي وطريق بطموش معرين جميعها سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفى محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية القريا ذيبين الغارية والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وطريق نهر ظهر الجبل/سد الروم سالى وطريق شهبا نمرة أم ضبيب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى بلدة حضر سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بضرورة تفحص الحالة الفنية للمركبة /الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار/ وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين/5422703/ و/5411365/ للاستعلام عن حالة الطرق.

سفيرة إسماعيل