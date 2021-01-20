الاحتلال يعلن مخططاً جديداً لإقامة 2600 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 2600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط الجديد يهدف لتوسعة عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال في الـ 13 من الشهر الجاري مخططا استيطانياً جديداً لإقامة 530 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وفي إطار مخططاته التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعد الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.