لليوم الثاني على التوالي… روسيا تسجل تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مركز العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا في تقريره اليومي بأنه تم تسجيل 21152 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية في 85 منطقة إدارية من بينها 3347 إصابة في العاصمة موسكو و2452 أخرى في مدينة بطرسبورغ.

وأضاف المركز أن 597 وفاة سجلت خلال الساعات الماضية فيما تعافى من الإصابة 25290 شخصا موضحا أن إجمالي الإصابات بلغ ثلاثة ملايين و633952 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 67220 والمتعافين ثلاثة ملايين و27316 شخصا.