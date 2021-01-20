ماتفيينكو تدعو لمواجهة أي تدخل خارجي في الانتخابات الروسية

موسكو-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أهمية التصدي لأي محاولات خارجية للتدخل في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وقالت ماتفيينكو في تصريح اليوم.. إنه “لا يمكننا استبعاد محاولات تدخل قوى خارجية في العملية الانتخابية وهذا احد التحديات الواقعية اليوم.. ولذا يتوجب علينا التصدي لمثل هذه الاستفزازات واجتثاثها من جذورها”.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن الحدث السياسي الرئيسي في روسيا هذه السنة يتمثل في انتخابات نواب مجلس الدوما وكذلك الانتخابات المحلية والبلدية معربة عن الثقة بأن لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة ستقوم بتحليل الوضع المرتبط بالانتخابات وترصد جميع محاولات زعزعة الاستقرار في روسيا.