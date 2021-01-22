قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 182

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 182.

وذكرت وكالة “معا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت أسرهم.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجددا مشددين على رفضهم مخططات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها والاستيلاء على أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات وذلك ضمن مخططه لتهويد هذه القرى.