القوات العراقية تعتقل إرهابياً من (داعش) في ديالى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شرق البلاد.

وأفاد جهاز الأمن الوطني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع بأن مفارزه في محافظة ديالى تمكنت وبالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين من نصب كمين محكم أدى إلى اعتقال أحد مسؤولي تمويل إرهابيي داعش في المحافظة.

وألقت القوات العراقية أمس القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في مختلف المناطق لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) والقضاء عليها.