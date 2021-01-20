يوتيوب يحظر ترامب لمدة أسبوع آخر بسبب مخاوف من العنف

نيويورك-سانا

مدد موقع يوتيوب المملوك من شركة غوغل الحظر على قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة أسبوع آخر بسبب مخاوف من تحريضه على العنف وانتهاكه سياسة المحتوى.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان اليوم: “في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل فسيتم منع قناة دونالد ترامب من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل وكما ذكرنا سابقاً ستستمر التعليقات ليتم تعطيله إلى أجل غير مسمى ضمن مقاطع الفيديو من القناة”.

وكان موقع يوتيوب علق في الثالث عشر من الشهر الجاري قناة ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف حيث قال الموقع في بيانه إنه في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياساتنا.

وكانت شركتا فيسبوك وتويتر أغلقتا الاسبوع الماضي حساب ترامب على منصتيهما بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.