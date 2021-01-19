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ريال مدريد يعلن سعيه لضم مبابي إلى صفوفه

2021-01-19

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن سعيه لضم لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني فإن مبابي الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في صيف 2022 يرفض أي محاولة لتجديد عقده ويتجه لحسم أمر مستقبله في شهر حزيران القادم.

وبحسب تقارير إسبانية سابقة فإن الريال سيتجه للاستغناء عن اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في حال التعاقد مع مبابي حيث أن النادي الفرنسي قد يطلب 150 مليون يورو مقابل التخلي عنه علماً أنه من الصعب على الريال دفع مثل هذا المبلغ.

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