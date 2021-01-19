لافروف: اتهام روسيا بشن هجمات الكترونية عار عن الصحة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإتهامات التي وجهت إلى روسيا حول شن هجمات إلكترونية لا أساس لها وعارية عن الصحة.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان أن لافروف أكد خلال محادثة عبر الإنترنت مع نظيره النرويجي إين إريكسن سورييد أن الإتهامات ضد روسيا بشن هجمات إلكترونية وفضائح تجسس وتدهور الوضع في المجال الأمني في أقصى الشمال الروسي بما في ذلك منطقة الحدود الروسية النرويجية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أن لافروف حذر أيضاً من أن النشاط العسكري لأوسلو وتحرك البنية التحتية للناتو بالقرب من الحدود الروسية قد يؤثران سلباً على منطقة القطب الشمالي مشيراً إلى أنه دعا أوسلو لبدء حوار مع موسكو لإزالة مخاوفها بشأن التزام النرويج بمعاهدة سفالبارد لعام 1920.

من ناحية أخرى أشار البيان الى أن الجانبين أعربا عن الأمل بإحياء علاقات حسن الجوار التقليدية والتغلب على النواحي السلبية في التعاون بينهما.