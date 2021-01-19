المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين سجن النظام التركي صحفيين

ستراسبورغ- فرنسا-سانا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجددا نظام رجب طيب أردوغان لزجه صحفيين اثنين في معتقلاته بشكل غير قانوني.

وذكرت فرانس برس أن المحكمة ادانت اليوم سلطات النظام التركي من جديد بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش بسبب تغريدات ومقالات نشرت في صحيفة ميدان بين عامي 2011 و 2016 انتقد فيها سياسات الحكومة التركية وتمت ملاحقته بتهم مرتبطة بـ “الإرهاب”.

وفي هذا الملف اعتبر قضاة المحكمة أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة بموجب المادة الـ 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وللحق في حرية التعبير بموجب المادة الـ 10 .

وأوضحت المحكمة أن أيا من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه بالحجز المؤقت لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعاله والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وجهت إليه معتبرة أن حرمان الحرية الذي خضع له الأخير يشكل تدخلا بحقه في حرية التعبير وهو ما لم ينص عليه القانون.

وفي قضية أخرى تعود للعام 2010 ادانت المحكمة أيضا سلطات النظام التركي لتوقيفها مهدي تانريكولو رئيس تحرير صحيفة ازاديا ولات لانتهاك هذه السلطات المادتين الـ 5 و الـ 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.