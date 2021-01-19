إيران تهدد بإغلاق كاميرات المراقبة في منشآتها النووية

طهران-سانا

أعلن مجتبي ذو النوري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن بلاده ستغلق كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية ما لم ترفع العقوبات عنها.

وقال ذو النوري في تصريح نقلته قناة العالم “إذا لم يتم رفع العقوبات النفطية والمصرفية الإيرانية فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي وستكون علاقتنا مع الوكالة محصورة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أكد مؤخراً أن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي حتى رفع كل العقوبات المفروضة عليها خلال السنوات الأربع الماضية.