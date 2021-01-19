عشرات الضبوط التموينية بحق فعاليات مخالفة في عدد من المحافظات

محافظات-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس 28 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز والفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصرها ضبطوا سيارة بمنطقة الدريكيش تقوم بالمتاجرة بمادة الخبز التمويني دون اعتماد والتلاعب بعملية توزيع الخبز من خلال تجميع البطاقات وتم حجز الكمية المضبوطة وتسليمها لمخبز تابع للمؤسسة السورية للمخابز لبيعها للمواطنين واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وطالت الضبوط وفق البيان خمسة مخابز بمدينة طرطوس ومخبزين بصافيتا ومخبزين ببانياس بمخالفات البيع بسعر زائد ونقص في الوزن وسوء صناعة الخبز.

كما ضبطت المديرية محطة محروقات في الدريكيش متوقفة عن العمل رغم وجود المخصصات حيث قام صاحب المحطة باستلام مادة المازوت المخصص لسرافيس النقل قبل يومين دون إدخالها على رصيد الشبكة من مادة المازوت إضافة إلى سبر مادة البنزين وتم ضبط ألف ليتر ضمن الخزانات لم يقم ببيعها بقصد حجب المادة عن التداول والتلاعب بنظام البطاقة الذكية.

وشملت بقية الضبوط مخالفات عدم إعطاء فواتير شراء ووضع بطاقة المواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة وحيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي اللاذقية نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 103 ضبوط تموينية طالت 3 مخابز لعدم التقيد بمواعيد العمل ومخبز بمخالفة نقص وزن الخبز ومخبزين لإنتاج خبز سيئ الصنع ومخبز لبيع الخبز دون كيس ومخبزين للاتجار بالخبز التمويني إضافة لضبط معتمدي خبز ومخبز في القرداحة وجبلة لبيع الخبز خارج البطاقة.

وطالت الضبوط عدداً من الأشخاص في مناطق حميميم والزراعة والصليبة وسقوبين لعدم حيازة فواتير شراء ومحلات في اللاذقية لحيازة مواد منتهية الصلاحية ومحلاً في سوق الهال لعدم مسك سجل حركة.

كما طالت اشخاصاً في أحياء الصليبة والسجن والرمل الجنوبي والريجة والمارتقلا والمشروع السابع لعدم الإعلان عن الأسعار وعن أجور بدل خدمات لمكاتب السيارات.

وفي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 17 ضبطاً تموينياً طالت مخابز بالشيخ مسكين وبلدة ابطع ومدينة درعا بمخالفة نقص بالوزن.

وشملت الضبوط مخالفة تقاضي زيادة في بدل خدمات توزيع مادة مازوت التدفئة لموزع محروقات على جرار زراعي في بلدة عقربا إضافة إلى مخالفات عدم إبراز فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار.

أما في حلب نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 30 ضبطاً تموينياً بحق مخابز لمخالفة نقص الوزن وسوء صناعة مادة الخبز ومخزن بحي الكلاسة ومحل لبيع المنظفات بحي السكري بمخالفة بيع مواد مجهولة المصدر ومحل بحي بستان القصر يقوم بفرم لحم بشكل مسبق ومخزن بحي الكلاسة لحيازته مواد منتهية الصلاحية وتم حجز المواد لإتلافها وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء.

بشرى برهوم